Ara transfer döneminde Fransız ekibi Nantes'dan, İngiliz temsilcisi Cardiff City'ye transfer olan ancak yeni takımına katılmak için çıktığı yolculuk sırasında uçağı kaybolarak tüm dünyayı yasa boğan Emiliano Sala konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

BBC'nin haberine göre; tüm dünyayı yasa boğan ve cansız bedeninin denizin altından çıkarılması için çalışmalar devam eden Arjantinli futbolcu için Fransız kulübü, belirlenen bonservis bedelinin ödenmesini istedi. Nantes yetkilileri, ödemenin yapılmaması halinde yasal işlem başlatılacağını bildirdi. Cardiff City, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan yıldız futbolcu için kaza soruşturması sonuçlanana kadar ödeme yapmama kararı almıştı.