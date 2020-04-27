Napoleoni Göztepe'de kalmak istiyor

Göztepe'de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek Stefano Napoleoni´nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor´un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni´nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe´de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, "Umarım burada kalırım. Göztepe´de ve İzmir´de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

Sezon başında Medipol Başakşehir´den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.