Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 3 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 3 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, evinde Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarıda David Neres (2) ile Noa Lang'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Atalanta ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 00:50 Güncelleme: 23.11.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli ilk yarıda fişi çekti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, Atalanta'yı konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Napoli oldu.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 38'de David Neres, 45. dakikada Noa Lang kaydetti. Atalanta'nın tek golü 52. dakikada Gianluca Scamacca'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Napoli, Serie A'da puanını 25 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Atalanta ise 13 puanda kaldı.

        Napoli, ligin bir sonraki haftasında Roma deplasmanına gidecek. Atalanta ise Fiorentina'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede