Napoli: 3 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, evinde Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarıda David Neres (2) ile Noa Lang'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Atalanta ise haftayı 13 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, Atalanta'yı konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 38'de David Neres, 45. dakikada Noa Lang kaydetti. Atalanta'nın tek golü 52. dakikada Gianluca Scamacca'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Napoli, Serie A'da puanını 25 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Atalanta ise 13 puanda kaldı.
Napoli, ligin bir sonraki haftasında Roma deplasmanına gidecek. Atalanta ise Fiorentina'yı konuk edecek.