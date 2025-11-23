Napoli: 3 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, evinde Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarıda David Neres (2) ile Noa Lang'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Atalanta ise haftayı 13 puanla tamamladı.

