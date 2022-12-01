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Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı!

Daha önce Eljif Elmas ve Kim min-Jae'yi yakından takip eden Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı!

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  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Son yıllarda Türkiye pazarına giren Napoli transferde gözünü yine İstanbul'a çevirdi.
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    Geçen sezonlarda Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim min-Jae'yi transfer eden İtalyan ekibinin radarı bu kez Avrupa yakasında.

     
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Napoli'de yayın yapan AreaNapoli'ye göre Serie A'da şampiyonluğa koşan ekip, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor.
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    Haberde Napoli'nin gözlemcilerinin uzun süredir Kerem'i yakından takip ettiği belirtildi.

     
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Top hakimiyeti, patlama özelliği ve topla hareketliliğinin beğenildiği kaydedildi.

     
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Bir yıl önce sözleşmesini yenileyen ancak yurt dışında oynamak istediğini gizlemediği belirtilen Kerem için Premier Lig kulüplerinin de ilgisinin bulunduğunun altı çizildi.
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    AeraNapoli'nin iddiasına göre Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun satışından en az 15 milyon Euro'luk bir gelir planlıyor. 
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Galatasaray'a bonservis bedeli ödemeden 2020-21'de transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarla geçirdiği üç sezonda değerini katladı.

     
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'dan gelen 24 yaşındaki futbolcu özellikle geçen sezon dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    ARDA VE FERDİ'Yİ DE İZLİYORLAR

    Fenerbahçe'den aldığı oyuncuların performansından memnun olan Napoli, hem Ferdi Kadıoğlu'nun hem Arda Güler'i yakından takip ediyor.
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli, bu yaz Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etme konusunda çok ciddi. 

     
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Sağ bek, sol bek, orta saha, sağ açık, sol açık olarak oynayabilen Ferdi'nin tam bir joker olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki sezonun planları arasında yer verildiği aktarıldı.
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Napoli'nin Arda Güler'i ise gelecek planları arasında yer verdiği, bu yaz başka bir takımın talip olması durumunda devreye girileceği, aksi takdirde Fenerbahçe'deki gelişiminin takip edileceği ifade edildi.

     
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında 1.4 milyon euro'ya NEC Nijmegen'den transfer etmişti. 
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Türk Milli Takımı'nı da seçen Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    Arda Güler ise 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. 
  • Türk çılgınlığı! Napoli bu kez Galatasaray'ı mercek altına aldı! - Son dakika spor haberleri

    17 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta 305 dakika süre alıp 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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