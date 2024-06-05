Napoli'de Antonio Conte dönemi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, 54 yaşındaki İtalyan teknik adam Antonio Conte ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan teknik adam, 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Conte, daha önce Tottenham, Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.