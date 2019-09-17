Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Jürgen Klopp'un menajerliğini yaptığı son şampiyon Liverpool'u ağırlıyor.
NAPOLI: 0 - LIVERPOOL: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 22.00
HAKEM: Felix Brych
STAT: San Paolo
YAYIN: beIN SPORTS 1
NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Ruiz, Insigne, Lozano, Mertens
YEDEKLER: Ospina, Maksimovic, Ghoulam, Eljif Elmas, Zielinski, Llorente, Milik
TEKNİKDİREKTÖR: Carlo Ancelotti
LIVERPOOL: Adrian, Alexander-Arnold, Joel Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Salah, Mane, Firmino
YEDEKLER: Kelleher, Lovren, Gomez, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri
TEKNİKDİREKTÖR: Jürgen Klopp
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugğn ve yarınki maçlarla başlıyor.
Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkıyor.
|Sıralama
|Takım
|Ülke
|Değer (Milyon Avro)
|1
|Manchester City
|İngiltere
|1,280
|2
|Real Madrid
|İspanya
|1,190
|3
|Barcelona
|İspanya
|1,180
|4
|Liverpool
|İngiltere
|1,07
|5
|Paris Saint-Germain
|Fransa
|1,06
|6
|Tottenham
|İngiltere
|984
|7
|Atletico Madrid
|İspanya
|872,5
|8
|Bayern Münih
|Almanya
|867,40
|9
|Juventus
|İtalya
|864
|10
|Chelsea
|İngiltere
|807
|11
|Borussia Dortmund
|Almanya
|634,1
|12
|Napoli
|İtalya
|625,8
|13
|Inter
|İtalya
|535,9
|14
|Leipzig
|Almanya
|521,1
|15
|Valencia
|İspanya
|495,5
|16
|Bayer Leverkusen
|Almanya
|413,1
|17
|Ajax
|Hollanda
|352
|18
|Olympique Lyon
|Fransa
|340,35
|19
|Benfica
|Portekiz
|310,7
|20
|Atalanta
|İtalya
|252,1
|21
|Zenit
|Rusya
|207,6
|22
|Lille
|Fransa
|179,7
|23
|Shakhtar Donetsk
|Ukrayna
|137,4
|24
|Galatasaray
|Türkiye
|136,3
|25
|Lokomotif Moskova
|Rusya
|134,75
|26
|Club Brugge
|Belçika
|130,7
|27
|Genk
|Belçika
|122,15
|28
|Salzburg
|Avusturya
|95
|29
|Olympiakos
|Yunanistan
|83,05
|30
|Dinamo Zagreb
|Hırvatistan
|73,3
|31
|Kızılyıldız
|Sırbistan
|57,95
|32
|Slavia Prag
|Çekya
|36,6
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