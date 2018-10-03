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Napoli - Liverpool | CANLI YAYIN

Napoli - Liverpool maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Şampiyonlar Ligi C Grubu'da İtalyan devi Napoli, evinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşıyor... İşte detaylar

03 Ekim 2018 Çarşamba, 21:07 | Güncelleme:

Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Liverpool'u konuk ediyor.

Devler Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Napoli, C Grubu'ndaki ikinci maçında galibiyetle tanışmak isterken, ilk hafta mücadelesinde PSG'yi 3-2 ile geçen Liverpool ise yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde.

Öte yandan Napoli ile Liverpool, Avrupa arenasında üçüncü kez karşılaşıyor. İki takım bundan önce 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelmişti. Napoli'deki karşılaşma golsüz sona ererken İngiltere'deki maçı 3-1'lik skorla Liverpool kazanmıştı.

İlk grup maçında Kızılyıldız filelerini havalandıramayan Napoli, son 29 Şampiyonlar Ligi maçında üçüncü kez bir maçı gol atamadan tamamladı. 

LİVERPOOL 90+2'DE KAZANDI

Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Liverpool, Daniel Sturridge ve James Milner'ın golleriyle 2-0 öne geçti ancak PSG, Thomas Meunier ve Kylian Mbappe'nin goleriyle skoru eşitledi. Liverpool, Roberto Firmino'nun 90+2'nci dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

NAPOLİ: 0 - LİVERPOOL: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

NAPOLI: Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui, Allan, Hamsik, Ruiz, Callejon, Milik, Insigne

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino

STAT: San Paolo
HAKEM: Viktor Kassai
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN SPORTS 3

C GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P
Liverpool 1 1 0 0 3 2 +1 3
Kızılyıldız 1 0 1 0 0 0 0 1
Napoli 1 0 1 0 0 0 0 1
PSG 1 0 0 1 2 3 -1 0

 

İSTATİSTİKLER (OPTA)

Napoli ile Liverpool, Avrupa arenasında üçüncü kez karşılaşıyor. Bugüne kadar iki ekip arasındaki tek eşleşme, 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında gerçekleşti.

Napoli ile Liverpool arasında oynanan son resmi maçı Liverpool 3-1 kazanırken (Kasım 2010'da Anfield'da), Napoli'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti (Ekim 2010).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanabilen Napoli (1B 6M), bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı altı deplasman maçının sadece birini kaybeden Liverpool (3G 2B), rakip fileleri 20 kez havalandırmıştı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde tek sezonda daha fazla deplasman golü atan tek takım Real Madrid'di (2013/14'te 20).

İlk grup maçında Kızılyıldız filelerini havalandıramayan Napoli, son 29 Şampiyonlar Ligi maçında üçüncü kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

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