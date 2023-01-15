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Haberler Futbol İtalya
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Napoli ve Roma taraftarına geçici deplasman yasağı

İtalya'da geçen hafta bir otoyol üzerinde çıkan arbedede karşı karşıya gelen Roma ve Napoli taraftarlarına 2 ay boyunca deplasman yasağı getirildi.

Napoli ve Roma taraftarına geçici deplasman yasağı
AA

İtalya'da geçen hafta bir otoyol üzerinde çıkan arbedede karşı karşıya gelen Roma ve Napoli taraftarlarına 2 ay boyunca deplasman yasağı getirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, 8 Ocak'ta ülkenin ana arterlerinden olan A1 otoyolu üzerinde karşı karşıya gelen Roma ve Napoli taraftarlarına yönelik bir kararname imzaladı.

Buna göre, Roma ve Napoli taraftarları 14 Ocak'tan itibaren 2 ay boyunca takımlarının deplasman maçlarına gidemeyecek.

Her iki takımın, mart ortasına kadar deplasmanlarda oynayacağı müsabakalarda, deplasman tribünlerine taraftarlarının alınmayacağı bildirildi. Ayrıca sadece bu iki kentten gelenlere değil, kimliğinde ikameti bu iki kent gözüken ama maçın oynanacağı şehirlerde yaşayan Roma ve Napoli taraftarlarının da maçlara alınmayacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının bu kararı almasının arkasında, hem söz konusu olaya sert bir yanıt verme hem de benzer hadiselerin yaşanmaması amacının olduğu ifade edildi.

Bakanlığın ayrıca bireysel bazda olaylara karışanların maçlardan ömür boyu men cezası alması için çalıştığı da basına yansıdı.

Ülkede 8 Ocak'ta Napoli'nin Sampdoria ile Cenova'da oynadığı maça giden Napoli taraftarları ile Roma'nın Milan ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Milano'ya giden Roma taraftarları, A1 otoyolunun Arezzo kenti yakınlarında Badia al Pino mevkiinde karşı karşıya gelmişti.

Çıkan olaylarda bazı taraftarlar ve güvenlik güçleri yaralanmıştı. İtalyan güvenlik güçleri, bazı taraftarları gözaltına almıştı. Taraftarların çatışması sebebiyle A1 otoyolunda ulaşım uzun süre aksamış, araç kuyruğu oluşmuştu.

İtalya'da benzer deplasman yasağı cezası, daha önce Atalanta taraftarlarına verilmişti. Atalanta taraftarları, 2014 yılında 3 ay boyunca takımlarının deplasmandaki maçlarını izleyememişti.

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