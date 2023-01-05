Napoli'yi Inter durdurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Inter, konuk ettiği lider Napoli'yi 1-0 yendi.
Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Inter, 56. dakikada Edin Dzeko ile Napoli karşısında 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Inter karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve maçın tamamında oyunda kaldı.
Bu sonuçla Napoli, ligde üst üste 11. galibiyeti ardından mağlup oldu.
Mağlubiyet sonrası Napoli, 41 puanla lider, Inter ise 33 puana sahip durumda.
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