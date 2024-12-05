Narin Güran'ın ismi Midyat'ta konferans salonuna verildi

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Midyat Millet Bahçesi Kütüphanesi konferans salonuna Narin Güran'ın isminin verildiğini duyurdu.

Şahin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Narin Güran'ın anısını yaşatmak amacıyla Belediye Meclisinin oy birliği kararıyla konferans salonuna Narin Güran adı verilmiştir. Narin Güran, insanlık dışı bir saldırı sonucu hayata veda etmiş ve hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Minik meleğimizin ismini bu salonda yaşatmak, hem geçmişi hatırlatmak hem de geleceğe dair bir bilinç kazandırma gayesi taşımaktadır.