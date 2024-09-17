Narin'in amcasından tepki çeken paylaşım

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu.

Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Haberi Görüntüle

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk belirlemelere göre Narin'in boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Haberi Görüntüle REKLAM Öte yandan Narin'in kaybolmasından 5 gün sonra amca Kurtuluş Güran'ın yaptığı videolu bir paylaşım ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken videoda Kurtuluş Güran ve yanındaki kişilerin, Narin'in kaybolmasına ilişkin gayrıciddi diyalogları yer alıyor. Amca Güran ve diğer iki kişi arasında geçen diyalogda şu ifadeler yer aldı: - Bu küçük kız hala bulunmamış. Bak, herkes seferber olmuş. - Biz de elimizden geleni yaptık kardeşim. İnşallah sağ salim bulunur, ailesine teslim edilir. - Kardeş, hiçbir haber yok mudur?

- Ağabey daha hiçbir haber yoktur valla. - Dilerim Allah'tan en kısa zamanda bulunur inşallah. O bizim de kardeşimizdir. İnşallah herkes elinden geleni yapar. - Kardeş, vicdanım hiç rahat değil. - Pala, bizim de vicdanımız rahat değil kardeşim. Elimizden gelen bu. Belki bununla vesile oluruz kardeşimize. Belki bulunur Pala, ha? - Ben de inanıyorum kardeşim. Güzel kalpli insanlar sayesinde bulunacak kardeşim. - Tabii bulunacak. DERENİN DEBİSİNİ Mİ YÜKSELTTİ? Savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan amca Kurtuluş Güran, ifadesinde arama çalışmalarında şüpheli bir duruma rastlamadığını ileri sürmüştü.