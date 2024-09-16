Narin olayında son durum: Narin kim tarafından neden öldürüldü, cinayetin sorumlusu kim?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Narin Güran cinayetinde, sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturma sürüyor. Peki Narin kim tarafından neden öldürüldü, cinayetin sorumlusu kim? İşte olaya dair detaylar
Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltında bulunanların sayısı artıyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bir çuval içinde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın tutukluluk hali sürerken ifadeler alınmaya devam ediliyor. Soruşturma genişletilerek sürerken, arama çalışmalarının yapıldığı sırada aile üyelerinin sistematik şekilde delil karartma eylemi gerçekleştirdiği de tutanaklara girdi. Peki Narin kim tarafından neden öldürüldü, cinayetin sorumlusu kim? Narin Güran kimdir?
NARİN OLAYINDA SON DURUM NE?
Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
Narin Güran cinayeti soruşturmasında sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı. Annesi ve daha önce de Narin'den de alınan diş modelleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
"JANDARMA, EĞERTUTMAZ DERESİ'NDEN UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ"
Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı" ifadeleri yer aldı. H.G. ve diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kentte 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. 2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ANNENİN DİŞ MODELİ ALINDI
Öte yandan Narin Güran cinayetine ilişkilin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan annesi Yüksel Güran (44), diş hastanesine sevk edilerek ağız ve diş modeli alındı.
Annesi ve daha önce de Narin'den de alınan diş modelleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
AĞABEYDEKİ ISIRIK İZİYLE KARŞILAŞTIRILACAK
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheliden tutuklanan annesi Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirildi. Güran'ın ağız ve diş modeli alındı.
Anne yüksel Güran'dan alınan ve daha önce de Narin'den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.
Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumundaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.
'ADLİ TIP İNCELEMELERİ ZAMAN ALACAK'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili son durumu anlattı:
Deliller toplanmaya çalışıldı, şüpheli şahısların ifadeleri alındı, tutuklamalar gerçekleşti. Şu anda 10 kişi tutuklu. Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku örneği incelemeye tabii tutuldu. biraz zaman alacak incelemeler, bunlar neticesinde bir takım veriler ortaya çıkacak. Savcılarımız ifadeleri değerlendirecek. Titizlikle biz de takip ediyoruz.
Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve hesap vermesiyle ilgili milletçe beklenti içine girdik. Adli tıp incelemeleri de devam ediyor, ifadelerden yola çıkarak birtakım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Soruşturma gizli, ifadeler basında televizyonlarda değerlendiriliyor. Bazı değerlendirmelerin sakıncalı olabileceğini söylemek istiyoruz.
Narin kızımızı katledenlerin en ağır cezaya çarptırılması hepimizin temennesi. Soruşturmanın selametini etkileyebilecek, delilleri etkileyebilecek bir takım beyanlardan kaçınmak lazım. İnşallah soruşturma bir an önce tamamlanır. Narin evladımızın katillerini bulmak için yargımıza her türlü desteği vermek için çalışıyoruz.