        NASA astronotları akıllı telefon kullanabilecek | Dış Haberler

        NASA astronotları akıllı telefon kullanabilecek

        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların son model akıllı telefonlarını Ay misyonlarında kullanabileceğini açıkladı

        Giriş: 07.02.2026 - 01:18 Güncelleme: 07.02.2026 - 01:18
        NASA astronotları akıllı telefon kullanabilecek
        NASA Direktörü Jared Isaacman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu ayki Crew-12 ve mart ayındaki Artemis II misyonlarında astronotların son model akıllı telefonlarıyla uçabileceğini duyurdu.

        Isaacman, “Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz.” ifadesini kullanarak, bu adımı “doğru yönde atılmış küçük bir adım” olarak niteledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

