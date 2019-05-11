ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda 'Uzayda Neler Oluyor' konulu sunumda öğrenciler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Yıldız, yaptığı sunumda dünyanın 5 milyar yaşı kaldığını söyledi. Yıldız, "Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size dünyanın ölüm için tarih verebilirim. Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, dünyadan söz ediyorum. Tabi bu arada biz başka bir şey yaparak dünyanı sonunu getirmezsek" dedi.



