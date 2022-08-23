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NASA kara deliğin sesini paylaştı

NASA, Perseus galaksisindeki kara delikten kaydedilen ses kaydını ilk kez paylaştı.

NASA kara deliğin sesini paylaştı
NASA kara deliğin sesini paylaştı
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HABERTURK.COM

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Perseus galaksisindeki kara delikten kaydedilen ses kaydını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzayda ses olmadığı yanılgısı, uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının yol almasına imkan vermemesi nedeniyle ortaya çıkar. Bir galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki gerçek sesi yakaladık. Burada kara deliğin sesini duymak için diğer verilerle karıştırdık." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kara delik, sıcak gazla dolu ve 11 milyon ışık yılı genişliğinde bir gökada kümesi olan Perseus gökada kümesinde, 200 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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