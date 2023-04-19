Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu yörüngesinden çıkarak Dünya'ya düşebilir

NASA, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya'a düşebileceğini bildirdi.

NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu yörüngesinden çıkarak Dünya'ya düşebilir
AA

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait hizmet dışı kalan bir uydunun Dünya'ya düşebileceği bildirildi.

NASA ve ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

Açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi. Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle "emekliye ayrıldığı" 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

New York'ta bir kiracı ev sahibinin kira zammı talebine ChatGPT ile çözüm buldu
DÜNYA Ev sahibi kirada artış yapmak istedi, çareyi ...
Yurt dışında tatil yapacaklar dikkat! İşte hesaplı ve uygun fiyatlı rotalar!
DÜNYA İşte yurt dışında görülebilecek hesaplı rotalar!
Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir? Yemekten sonra hissedilen uykunun nedenleri
DÜNYA Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir?
Almanya'da kiliselerde taciz raporu: 250'den fazla rahip şüpheli
DÜNYA Almanya'da kiliselerde taciz raporu
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu belirtti
DÜNYA İsveç'ten NATO açıklaması: Karar Türkiye'ye bağlı
Hakaret edilen bir restoranı tercih eder misiniz? Bu restoranda kabalık serbest! Karen's Diner nedir?
DÜNYA Bu restoranda müşteriye hakaret serbest!
İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar
DÜNYA İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar
Kuzey Kore lideri Kim ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi
DÜNYA Kuzey Kore lideri duyurdu: Casus uydu hazır!
Sudan'da yaşanan yıkım uydudan görüntülendi!
DÜNYA Sudan'da yaşanan yıkım uydudan görüntülendi!
ABD'den dikkat çeken açıklama: Her türlü olasılığa hazırız
DÜNYA ABD'den dikkat çeken açıklama: Her türlü olasılığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.