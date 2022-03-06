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Nasuhi Güngör yazılarıyla Habertürk'te

Bir süredir Habertürk TV'deki tartışma programlarına yorumlarıyla katkı sunan  basının deneyimli kalemi Nasuhi Güngör, artık yazılarıyla da Habertürk'te... İlk yazı yarın

Nasuhi Güngör yazılarıyla Habertürk'te
HABERTURK.COM

Habertürk, güçlü yazar kadrosuna deneyimli bir ismi daha dahil etti.

Bir süredir Habertürk ekranlarında yorumlarıyla izlediğimiz ama uzun yıllar medyadaki çeşitli görevleriyle birlikte köşe yazılarıyla tanıdığımız Nasuhi Güngör, yarından itibaren Habertürk'te köşe yazılarına başlıyor.

Güngör, haftanın en az dört günü okurlarıyla buluşacak.

NASUHİ GÜNGÖR KİMDİR?

Nasuhi Güngör, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu. Uzun yıllar Yeni Şafak, Akşam ve Star’da muhabir, köşe yazarı ve yönetici olarak görev yaptı. TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra, pek çok televizyonda yorumcu olarak yer aldı. Çok sayıda belgesele senaryo yazarı ve yönetmen olarak katkı verdi. Özelde Ortadoğu ve terör olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası.

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