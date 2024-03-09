Natalie Portman ve Benjamin Millepied boşandı

İHANET İDDİALARI VARDI

Natalie Portman ile Benjamin Millepied, Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak ikili hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Millepied'in eşine ihanet ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Benjamin Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattığı iddia edildi. Ünlü çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.