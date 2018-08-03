Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, geçtiğimiz yıl yayınladığı ve internette 2.5 milyar izlenme rakamına ulaşan ölmek üzere olan bir kutup ayısının yer aldığı videoda kullandıkları ifadelerde 'fazla ileri gittiklerini' açıkladı.

Kanada'da kaydedilen görüntülerde, bitkin düşmüş ve bir hayli zayıflamış bir kutup ayısı görünüyor ve 'İklim değişimi buna benziyor' ifadeleri yer alıyordu.

Dergi tarafından yapılan açıklamada, kutup ayısının iklim değişikliği nedeniyle bu hale geldiğine dair ellerinde bir kanıt olmadığı ve bunun bir hastalığa yakalanmış ve yaşlanmış sıradan bir kutup ayısı olabileceği belirtildi. Dergi, "Kutup ayısının neden ölümün kıyısında olduğunu kesin bir şekilde bilmenin bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

2.5 milyar izlenme rakamına ulaşan videoyu yeniden paylaşan dergi, bu kez de "Açlıktan ölen bir kutup ayısı buna benziyor" ifadelerine yer verdi. Kutup ayısının çekimin ardından kaybolduğu ve kaderinin bilinmediği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ