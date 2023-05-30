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NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurdu.

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AA
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilave asker gönderme kararı, son günlerdeki olaylar ve KFOR'un 30 askerinin bu olaylarda yaralanması nedeniyle alındı.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    Bu çerçevede Batı Balkanlar için 7 gün içinde konuşlanmaya hazır bekleyen Operasyonel İhtiyat Kuvvetleri harekete geçirildi.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    Alay büyüklüğündeki ihtiyat kuvvetleri, İtalya'da bulunuyor ve kriz durumlarında ya da artan tehdit karşısında NATO'nun Müşterek Kuvvet Komutanı'nın emriyle harekete geçiyor.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    Buna ilave olarak çok uluslu askerlerden oluşan bir tabura da ihtiyaç halinde KFOR'u desteklemek için konuşlanmaya hazırlık durumunu 14 günden 7 güne indirmesi emri verildi.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı Amiral Stuard Munsch, konuyla ilgili açıklamasında, Kosova'ya ilave kuvvet gönderilmesinin KFOR'un güvenliği temin etmesi için ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere ihtiyati tedbir olarak kararlaştırıldığını bildirdi.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    Munsch, "Tüm taraflar, Kosova'nın tüm bölgelerinde barışı baltalayacak eylemlerden vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının Kosova'daki durumu yakından takip ettiği, KFOR ile ihtiyaç duyabileceği kabiliyet ve kuvvetlerin temini için koordinasyonu sürdüreceği kaydedildi.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    Kosova'da 30 KFOR askeri yaralanmıştı

    Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.
  • NATO'dan Kosova kararı: İlave asker gönderiliyor

    Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

 

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