Gıda krizine karşı Ukrayna'nın gemilerini AB ve NATO mu koruyacak?

NATO'dan Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi, bir çözüm bulacağımıza eminim." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada açıklamalarda bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin endişelerine değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi, bir çözüm bulacağımıza eminim." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO ittifakına katılacaklarına emin olduğunu dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOMUT ADIM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edemeyeceğimizi söyledik. Stockholm sokaklarında PKK, YPG, DHKP-C terör örgütleri yürüyüş yaptı. Buradan altını çiziyorum, Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek, teröristleri koruyup kollayanlar bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz, kibirli tavırlarından vazgeçmelidirler. Somut uygulamalarla neticelerini gördüğümüzde bize düşeni yapmaktan kimsenin şüphesi olmasın.