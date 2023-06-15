Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

Almanya´nın ev sahipliğinde Avrupa hava sahasında 12-23 Haziran arasında 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla NATO tarihinin en büyük hava kuvvetleri tatbikatı olan `Air Defender 23´ sürüyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin de yer aldığı NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23'ün 12 Haziran'da başladığı belirtilmişti.
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    NATO, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 19-20 Haziran'da Almanya'yı ziyaret edeceğini ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 23'ün Seçkin Ziyaretçiler Günü'ne katılacağını duyurdu.
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 19-20 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletini ve başkenti Berlin'i ziyaret edeceği bildirildi. Genel Sekreter Stoltenberg'in, 19 Haziran'da başkent Berlin'de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geleceği, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili görüşme gerçekleştireceği ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından düzenlenen Sanayi Günü'nde bir konuşma yapacağı de belirtildi.
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    10 BİN PERSONEL KATILIYOR

    23 Haziran’a kadar sürecek tatbikata aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ülkeden 250 savaş uçağı ve yaklaşık 10 bin personel katılıyor.
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    Ülke genelinde Alman Hava Kuvvetleri'ne ait tüm üsler, tatbikat boyunca kullanımda olacak.
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    Haziran ortasındaki tatbikat dolayısıyla Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda hususi hava sahaları belirlendi. Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının da değiştirileceği ifade ediliyor.
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

    GÜNDE 250 SORTİ

    Avrupa'daki NATO ülkelerinden 80 uçak ve uluslararası ortaklardan 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor. 
  • NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak

     

    Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğindeki tatbikatla İttifak hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik'in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı, Associated Press ve İHA'dan servis edilmiştir.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.