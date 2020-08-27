NAVTEX ne demek? sorusu vatandaşların gündeminde. Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde NAVTEX kelimesi sık sık anılır oldu. NAVTEX ilan etmenin ne demek olduğu merak ediliyor. İşte NAVTEX ile ilgili detaylar...

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınladı, 1-2 Eylül tarihlerinde bölgede atış eğitimi yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımlanan son Navtex ile ilgili olarak, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir" dedi.