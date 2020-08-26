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NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX hakkında

NAVTEX kelimesi özellikle Akdeniz'de yaşanan gerilimle birlikte sık sık merak edilen başlıklardan biri oldu. Peki NAVTEX nedir?

NAVTEX

NAVTEX nedir? sorusu vatandaşların gündeminde. Son dönemde Doğu Akdeniz'de özellikle Yunanistan ile yaşanan gerilimde NAVTX kelimesi sık sık anılır oldu. NAVTEX ilan etmenin ne demek olduğu merak ediliyor. İşte NAVTEX ile ilgili detaylar...

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

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