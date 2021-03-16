FIVB'nin internet sitesinden "Sporcu bir aileyi gururlandırmak" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un başarılarına yer verildi.

Milli oyuncunun ailesi gibi voleybolda başarılar elde ettiği ve sarı-lacivertli formayla Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ile Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı belirtildi.

Akyol'un, 2012'de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alması ve 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olmasından bahsedildi.

Fenerbahçe Opet'in bir diğer milli oyuncusu Eda Erdem Dündar'ın da daha önce 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildiği duyurulmuştu.