Naz Mila kimdir, nereli ve kaç yaşında? merak konusu oldu. Katıldığı bir izdivaç programında adını duyuran Naz Mila, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl vücuduna yaptırdığı yanlış dövme ile İngiliz basınında da alay konusu olmuştu. Naz Mila bu kez evlilik haberi ile gündeme geldi. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Gürkan ile nikah masasına oturdu.

NAZ MİLA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.