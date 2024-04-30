Nazan Öncel'in atıfta bulunduğu ünlülerden biri de Sertab Erener. 59 yaşındaki şarkıcı, ilk kez 30 yıl önce seslendirdiği 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıya bir de klip çekmişti. İşte bu klipteki görünümü gündem oldu.