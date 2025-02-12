Nazi tişörtleri satan Kanye West'e tepki: Satış sayfası kapandı, menajerlik ajansından kovuldu

Grammy Ödülleri'nde eşi Binca Censori'nin çıplak bir şekilde kendisine kırmızı halıda eşlik etmesiyle adından söz ettiren Kanye West, bu defa markası Yeezy'nin çıkardığı Nazi amblemli tişörtlerle şimşekleri üzerine çekti. E-ticaret platformu, West'in gamalı haç işaretli tişörtlerini satıştan kaldırdı.

E-ticaret platformu üzerinde artık, West'in tişörtlerinin satışını yapan sayfada, "Bu mağaza kullanılamıyor" mesajı yer alıyor.

New York Post'a konuşan West'in yakın bir arkadaşı, eşi Bianca Censori de dâhil olmak üzere rapçinin yakın çevresindeki herkesin onun bu tişörtü satmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

Müzik menajeri Daniel McCartney de Nazi çıkışının ardından West'i ajansından attığını açıkladı.

McCartney Instagram açıklamasında, "Hemen geçerli olmak üzere, ne benim ne de ajansım 33 & West'in dayanamayacağı zararlı ve nefret dolu sözleri nedeniyle artık West'i temsil etmiyorum" dedi.

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"BEN BİR NAZİYİM"

West, önceki gün X platformunda Nazi tişörtleri hakkında, "Yıllardır bu tişörtü yapmak istiyordum. Şimdiye kadarki en büyük performans sanatı eserim" demişti. West ayrıca, "Hitler çok tazeydi. Ben bir Nazi'yim. Hitler'i seviyorum" mesajlarını yayımlamıştı. West, Yahudi karşıtı mesajlarının ardından X hesabını kapattı.

Kendisini Nazi olarak adlandıran ve Hitler'e olan sevgisini ilan eden rapçi, 2022'de, Davut Yıldızı ile birleştirilmiş bir gamalı haç fotoğrafını yayınladıktan sonra X'te engellenmişti. West'in X hesabı birkaç ay sonra tekrar açılmıştı. Aynı yıl Gap ve Adidas, rapçi ve onun giyim tasarımcısıyla bağlarını kestiğini açıklamıştı.