Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Nazilli'de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

        Nazilli'de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

        Aydın Nazilli'de, farklı tarihlerde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren organize suç örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 01:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli'de meydana gelen iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; yapılan soruşturmada silahlı saldırıların, ele başı cezaevindeki A.Ö. olduğu tespit edilen organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği saptandı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        A.Ö'nün talimatıyla saldırı gerçekleşen örgüte yönelik 2 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Powerbank nedeniyle uçaktaki yolcular tahliye edildi

        Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak tahliye edildi

        #Aydın
        #haberler
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!