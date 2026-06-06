Nazilli'de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli'de meydana gelen iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; yapılan soruşturmada silahlı saldırıların, ele başı cezaevindeki A.Ö. olduğu tespit edilen organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği saptandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

A.Ö'nün talimatıyla saldırı gerçekleşen örgüte yönelik 2 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.