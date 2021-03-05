NBA All Star 2021 için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen NBA All Star 2021'de ilk 5'ler belli oldu. Bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirilecek olan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik!

NBA ALL STAR 2021 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

NBA All Star 2021 karşılaşması 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek. TSİ 05.00’te oynananacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Bradley Beal (Washington Wizards),Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Stephen Curry (Golden State Warriors),Luka Doncic (Dallas Mavericks)