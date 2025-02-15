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        Haberler Bilgi Spor NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All Star 2025 Doğu ve Batı kadroları

        2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahne alıyor!

        NBA All Star 2025 maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek karşılaşmanın ilk 5'leri belli oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği 2025 NBA All-Star organizasyonu San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak. NBA takımlarından Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Peki, "2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 Doğu ve Batı kadroları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:41
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        NBA All-Star 2025 için nefesler tutuldu. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. Doğu ve Batı Konferansı'nın karşılaşacağı NBA All Star 2025'in tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star maçı kadroları belli oldu. Peki, "NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 maçının Türkiye saati ile yayınlanacağı tarih...

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        NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

        2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.

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        ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!

        NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

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        ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIĞI KORKUTTU!

        Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets Raptors'ı konuk etti. Maçı kazanan Rockets Alperen Şengün'ün sakatlığı ile endişelendi.

        Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün bel spazmı yaşadığını aktarıp, "Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

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        NBA ALL STAR KADROLARI

        SHAQ TAKIMI KADROSU:

        LeBron James

        Stephen Curry

        Anthony Davis

        Jayson Tatum

        Kevin Durant

        Damian Lillard

        James Harden

        Jaylen Brown

        6

        KENNY TAKIMI KADROSU:

        Anthony Edwards

        Jalen Brunson

        Jaren Jackson

        Jalen Williams

        Darius Garland

        Evan Mobley

        Cade Cunningham

        Tyler Herro

        7

        CHUCK TAKIMI KADROSU:

        Nikola Jokic

        Giannis Antetokounmpo

        Shai Gilgeous-Alexander

        Victor Wembanyama

        Pascal Siakam

        Alperen Sengun

        Karl-Anthony Towns

        Donovan Mitchell

        8

        Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında şampiyon olan takım karşılaşmaya katılmaya hak kazanacak. 4. takım da bu şekilde belirlenmiş olacak.

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        NBA ALL STAR KADROSU 2025

        Doğu Konferansı İlk 5

        Jalen Brunson, New York Knicks

        Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

        Karl-Anthony Towns, New York Knicks

        Jayson Tatum, Boston Celtics

        Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

        Batı Konferansı İlk 5

        Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

        Stephen Curry, Golden State Warriors

        Nikola Jokić, Denver Nuggets

        Kevin Durant, Phoenix Suns

        LeBron James, Los Angeles Lakers

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        NBA ALL STAR YEDEK KADRO

        Doğu Konferansı Yedekleri

        Damian Lillard, Milwaukee Bucks

        Darius Garland, Cleveland Cavaliers

        Jaylen Brown, Boston Celtics

        Cade Cunningham, Detroit Pistons

        Tyler Herro, Miami Heat

        Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

        Pascal Siakam, Indiana Pacers

        Batı Konferansı Yedekleri

        Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

        Anthony Davis, Los Angeles Lakers

        James Harden, LA Clippers

        Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

        Alperen Şengün, Houston Rockets

        Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

        Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

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