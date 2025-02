NBA All-Star 2025 için nefesler tutuldu. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. Doğu ve Batı Konferansı'nın karşılaşacağı NBA All Star 2025'in tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star maçı kadroları belli oldu. Peki, "NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 maçının Türkiye saati ile yayınlanacağı tarih...