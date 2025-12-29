Habertürk
        NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı!

        NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı!

        NBA, 2025-2026 sezonu All-Star maçının ilk taraftar oylaması sonuçlarını açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:08 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:08
        İşte NBA All-Star ilk taraftar oylamasında sonuçlar!
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 2025-2026 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçlarını açıkladı.

        NBA'den yapılan açıklamada, Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 308 bin 346 oyla Batı Konferansı'nda 11. sırada yer aldı.

        Los Angeles Lakers'ın Sloven oyuncusu Luka Doncic, 1 milyon 249 bin 518 oyla Batı Konferansı'nda ilk sıranın sahibi olurken Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic ise 1 milyon 128 bin 962 oyla ikinci basamakta bulunuyor.

        Doğu Konferansı'nın zirvesinde 1 milyon 192 bin 296 oyla Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo yer alırken Yunan basketbolcuyu 1 milyon 72 bin 449 oyla Philadelphia 76ers'ın ABD'li oyuncusu Tyrese Maxey takip etti.

        ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

        Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek.

