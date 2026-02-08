Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.

Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.