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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Atlanta Hawks, Boston Celtic'i Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle yıktı! - Basketbol Haberleri

        Atlanta Hawks, Boston Celtic'i Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle yıktı!

        NBA'de Atlanta Hawks, normal süresi 112-112 biten maçta Boston Celtics'i Dejounte Murray'nin uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 123-122 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:55
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        Atlanta, Boston'ı son saniyede yıktı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 123-122 yendi.

        NBA'e iki maçla devam edildi. Sahasında Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Hawks, normal süresi 112-112 berabere tamamlanan mücadeleyi Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle kazanarak bu sezon 34. galibiyetini elde etti.

        Murray'nin 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı Hawks'ta, Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, De'Andre Hunter 21 sayı, 13 ribauntla oynadı.

        Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Derrick White 22 sayı, 7 ribaunt, Kristaps Porzingis 20 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 18 sayıyla salondan ayrıldı.

        ANTETOKOUNMPO'NUN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ

        Gecenin diğer mücadelesinde ise New Orleans Pelicans, sahasında Milwaukee Bucks'ı 107-100 mağlup etti. Zion Williamson 28 sayı, 5 ribaund, C.J. McCollum 25 sayı, 7 asist ve Jonas Valanciunas da 17 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Ligdeki 27. mağlubiyetini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 14 ribaund ile double double yaparken, Damian Lillard ile Malik Beasley de 20'şer sayı ile müsabakayı tamamladı.

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