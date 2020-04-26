NBA'in 1 Mayıs tarihi itibariyle bazı takımlara antrenman izni vermeyi planladığı öğrenildi. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakası az görülen eyaletlerde bulunan takımların 1 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlaması düşünülüyor.

Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'in koronavirüse yakalanmasının ardından 11 Mart'ta askıya alınan NBA'de sezonun tamamlanması için daha önce 25 günlük bir sürenin yeterli olacağı öngörülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar en çok vaka tespit edilen eyaletler ise New York, California, Massachusetts ve New Orleans olarak kayıtlara geçti.