Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 111-91 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Houston Rockets 3 maç sonra kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta Grizzlies'ı yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

        Grizzlies'ta Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.

        CELTICS ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

        Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.

        Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

        REKLAM

        Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-114

        Orlando Magic-Denver Nuggets: 124-119

        Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 147-145

        Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 119-116

        Indiana Pacers-Toronto Raptors: 131-132

        Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 96-129

        Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 111-91

        San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 102-109

        New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-112

        Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 116-102

        Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 112-99

        Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 121-105

        Phoenix Suns-Golden State Warriors: 123-115

        Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 101-104

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var