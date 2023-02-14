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NBA'de Jokic'li Nuggets, Heat deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 112-108 mağlup etti

NBA'de Jokic'li Nuggets, Heat deplasmanında kazandı
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NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, çekişmeli geçen maçta rakibini 4 sayı farklı yenerek bu sezon 40. galibiyetine ulaştı.

Nikola Jokic'in 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle oynadığı konuk ekipte, Michael Porter Jr. 17, Bruce Brown 16 sayı kaydetti.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler'ın 24 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Max Strus 23, Bam Adebayo 19 sayıyla maçı tamamladı.

SIXERS, HOUSTON'I JAMES HARDEN'LA GEÇTİ

Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 123-104 yendi.

Sixers'ta James Harden, eski takımına karşı 28 sayı, 10 asistle oynayarak galibiyette etkili oldu. Tyrese Maxey 26 sayı, 6 asist, Joel Embiid 23 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Alperen Şengün'ün 12 sayı, 8 ribauntluk performans sergilediği Rockets'ta, Jalen Green 29, Kenyon Martin Jr. 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

LAKERS DEPLASMANDA KAYBETTİ

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta Portland Trail Blazers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-115 yendi.

Bu sezon 28. galibiyetini elde eden Blazers'ta Damian Lillard, 40 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımını sırtladı. Shaedon Sharpe 15, Anfernee Simons ve Matisse Thybulle 14'er sayı kaydetti.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Anthony Davis, 19 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı. Malik Beasley, 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Utah Jazz: 117-123

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 123-104

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 117-109

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 144-138

New York Knicks-Brooklyn Nets: 124-106

Miami Heat-Denver Nuggets: 108-112

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 100-103

Chicago Bulls-Orlando Magic: 91-100

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-124

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 127-115

Golden State Warriors-Washington Wizards: 135-126

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