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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı

        NBA'de Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı 108-102 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:18
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        Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı
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        NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Lakers, konuk ettiği Clippers'i Luka Doncic'in 29 sayı ve 9 asistlik performansıyla mağlup etti.

        Ev sahibi takımda LeBron James 17 sayıyla oynarken Dalton Knecht de 19 sayılık katkısıyla sezonun 38. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Bu sezon 28. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

        CAVALIERS BU SEZON 50 GALİBİYETE ULAŞAN İLK NBA TAKIMI OLDU

        Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmalarda 133-129 yenerek bu sezon 50 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı oldu.

        Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada, De'Andre Hunter 32 sayıyla öne çıkarken, Ty Jerome ise 25 sayı kaydetti.

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        Blazers'tan Deni Avdija'nın 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistlik performansı, takımının 34. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

        SONUÇLAR

        Boston Celtics -Denver Nuggets: 110-103

        Cleveland Cavaliers- Portland Trail Blazers: 133-129 (uzatmada)

        Indiana Pacers - Chicago Bulls: 127-112

        Orlando Magic-Toronto Raptors :102-104

        Miami Heat-New York Knicks: 112-116 (uzatmada)

        San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-146

        Utah Jazz-New Orleans Pelicans : 121-128

        Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers: 108-102

        Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 98-116

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