NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Lakers, konuk ettiği Clippers'i Luka Doncic'in 29 sayı ve 9 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi takımda LeBron James 17 sayıyla oynarken Dalton Knecht de 19 sayılık katkısıyla sezonun 38. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 28. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.