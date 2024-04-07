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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Nikola Jokic 'triple-double' yaptı, Denver Nuggets liderliğe yükseldi! - Basketbol Haberleri

        Nikola Jokic 'triple-double' yaptı, Denver Nuggets liderliğe yükseldi!

        NBA'de Denver Nuggets, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 142-110 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sıraya yükseldi. Denver'ın All-Star oyuncusu Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle bu sezonki 25. triple-double'ını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:38
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        Jokic, Denver'ı liderliğe taşıdı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 142-110 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sıraya yükseldi.

        NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Nuggets, Hawks'ı 32 sayı farkla yendi.

        Nuggets'ta Nikola Jokic, 19 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile bu sezonki 25. "triple-double"ını yaparken, Kentavious Caldwell-Pope da 24 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

        Hawks'ta ise Clint Capela, 19 sayı, De'Andre Hunter ve Bogdan Bogdanovic ise 18'er sayı attı.

        LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

        Los Angeles Lakers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 116-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

        D'Angelo Russell, Lakers adına 28 sayıyla maçın en yüksek sayısına ulaşırken, takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis ise "double-double" yaparak Lakers'ı Batı Konferansı'nda 8. sıraya taşıdı.

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        Lakers'ta James 24 sayı, 12 asist, Davis ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

        Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyet getirmek için yeterli olmadı.

        SONUÇLAR

        Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 116-97

        Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 113-103

        Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 96-116

        Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 142-110

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