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NBA'de Wizards, 76ers'ı yenerek seride 3-1 öne geçti

NBA play-off'larında Washington Wizards, Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e çıkarttı

NBA'de Wizards, 76ers'ı yenerek seride 3-1 öne geçti
AA

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı eşleşmesinde Wizards, sahasında 76ers karşısında aldığı galibiyetle önemli bir avantaj elde etti.

Wizards'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 19 sayı, 21 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.

Play-off'larda 12. kez "triple-double" yapan Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en çok ulaşan 3. oyuncu oldu. Magic Johnson 30, LeBron James 28 kez bu istatistiğe ulaşmıştı.

Ayrıca Westbrook, geçtiğimiz günlerde 182. kez "triple-double" yaparak NBA tarihinin bu istatistiğe en çok ulaşan oyuncusu olmuştu.

76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.

JAZZ AVANTAJ KAZANDI

Batı Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.

Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Ja Morant'ın 23 sayı, 12 asist ile "double-double" yaptığı performansı, takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

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