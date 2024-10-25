NBA'de yeni sezonun 'en'leri!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 sezonu bu hafta oynanan karşılaşmalarla başladı.

Yeni sezonunun başlamasıyla birlikte NBA'in her yıl yaptığı açılış gecesi kadroları incelemesinin sonuçları da yayımlandı. 2024-25 açılış günü kadrolarının yıllık görünümü, bu sezonun en yaşlı ve en genç oyuncuları, en yaşlı ve en genç takımları gibi çok sayıda kategoride bilgiler içeriyor.

Toronto Raptors çaylak pivotu Ulrich Chomche, 18 yıl, 297 günlük NBA sezon başı kadrolarındaki en genç oyuncu ve 30 Aralık'ta 19 yaşına giriyor. 2'nci ve 3'üncü en genç oyuncular aynı gün doğan 19 yaşındaki çaylaklar; Oklahoma City Thunder oyun kurucusu Nikola Topiç ve Charlotte Hornets forveti Tidjane Salaün (ikisi de 10 Ağustos 2005 doğumlu).

EN YAŞLI OYUNCU

Lebron James, 2024-25 sezonuna NBA'in en yaşlı ve en deneyimli oyuncusu olarak girdi. Los Angeles Lakers forveti Lebron James, 39 yıl, 297 günlük yaşıyla 2024-25 sezon başlangıcı kadrolarındaki en yaşlı oyuncu oldu. LA Clippers forveti PJ Tucker, San Antonio Spurs guardı Chris Paul ve Charlotte Hornets forveti Taj Gibson 39 yaşındalar. Dört oyuncu ise 38 yaşında: Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry, Toronto Raptors forveti Garrett Temple, Boston Celtics pivotu Al Horford ve Houston Rockets forveti Jeff Green.

EN ÇOK SEZON OYNAYAN OYUNCU

Los Angeles Lakers forveti Lebron James, 2024-25 sezonu ile birlikte 21’inci sezonuna girdi. San Antonio Spurs guardı Chris Paul 19, Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry de 18’inci sezonunda. Minnesota Timberwolves guardı Mike Conley ve Boston Celtics pivot/forveti Al Horford ise 17’nci sezonuna çıktı.