NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün gece oynanan final serisinde Indiana Pacers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler dördüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan üçüncü maçta Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları dördüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
NBA FİNAL SERİSİ 4. MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 14 Haziran Cumartesi TSİ 03.30'da oynanacak.
NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.