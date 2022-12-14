2022 yılının neredeyse sonuna geldik ve 1 yıllık süreçte NBA takımlarının değerlerinde bazı farklar yaşandı. Sportico, her yıl hazırladığı NBA'in en değerli takımları listesini yine yayınladı.

İşte basketbolseverlerin merak ettiği NBA'deki takımların değerleri...