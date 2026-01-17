Habertürk
        Ne zaman güzel kokma kaygısına sahip olduk? İlk parfümün icadının ilgi çeken hikayesi

        Ne zaman güzel kokma kaygısına sahip olduk? İlk parfümün icadının ilgi çeken hikayesi

        Bir kokunun hafızayı tetiklediğini herkes bilir. Peki ya insanın güzel kokma isteği ne zaman başladı? Antik ritüellerden modern parfüm şişelerine uzanan bu yolculuk, sandığımızdan çok daha derin bir geçmişe sahip. İşte detaylar haberimizin devamında…

        Giriş: 17.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:30
        1

        Güzel kokmak bugün kişisel bakımın bir parçası gibi görülse de, parfümün tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Tanrılara sunulan dumanlardan sarayların vazgeçilmez kokularına kadar uzanan bu serüveni sizin için derledik. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        İNSANIN GÜZEL KOKMA ARAYIŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

        Güzel kokma isteği, sanıldığından çok daha eskiye dayanıyor. İnsanlar tarih boyunca yalnızca temizlenmek için değil, aynı zamanda ruhsal, sosyal ve sembolik nedenlerle de kokulara yöneldi.

        3

        Parfüm, ilk ortaya çıktığı dönemlerde bugünkü gibi estetik bir aksesuar değil; tanrılarla iletişim kurmanın, hastalıklardan korunmanın ve statü göstermenin bir aracıydı.

        4

        PARFÜMÜN KÖKENİ: DUMANDAN GELEN BİR GELENEK

        “Parfüm” kelimesi Latince per fumum, yani “duman aracılığıyla” anlamına geliyor. Antik çağlarda hoş kokular, çoğunlukla bitkilerin ve reçinelerin yakılmasıyla elde ediliyordu.

        5

        Bu ritüeller özellikle dini törenlerde kullanılıyor, çıkan dumanın tanrılara ulaştığına inanılıyordu. Koku, bu dönemde kutsal bir bağın sembolüydü.

        6

        TARİHTEKİ İLK PARFÜM YAPIMCISI: TAPPUTİ

        Bilinen ilk parfüm üreticisi, MÖ 2. binyılda Mezopotamya’da yaşamış olan Tapputi adlı bir kadın olarak kabul ediliyor.

        7

        Tabletlerde yer alan bilgilere göre Tapputi; çiçekler, yağlar ve aromatik bitkiler kullanarak koku elde ediyor, damıtma ve filtreleme gibi yöntemler uyguluyordu. Bu yönüyle Tapputi, aynı zamanda tarihin ilk kimyagerlerinden biri sayılıyor.

        8

        ANTİK MISIR’DAN ROMA’YA: KOKUNUN GÜCÜ

        Antik Mısır’da parfüm hem günlük yaşamın hem de ölüm ritüellerinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Firavunlar, tanrılara sunulan kokularla onurlandırılır; mumyalama işlemlerinde özel aromalar kullanılırdı.

        9

        Antik Yunan ve Roma’da ise parfüm, sosyal statünün bir göstergesine dönüştü. Hamamlarda, ziyafetlerde ve hatta sokaklarda koku kullanımı yaygındı.

        10

        ORTA ÇAĞ VE MODERN PARFÜMÜN DOĞUŞU

        Orta Çağ’da hoş kokular, salgın hastalıklara karşı koruyucu olarak görülüyordu. Rönesans ile birlikte parfüm, Avrupa’da yeniden yükselişe geçti.

        11

        Özellikle Fransa’da gelişen parfüm sanayisi, günümüzde bildiğimiz modern parfüm anlayışının temelini attı. Bugün parfüm, kişisel tarzın ve kimliğin en güçlü tamamlayıcılarından biri olarak kabul ediliyor.

