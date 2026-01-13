Nebahat Çehre, gerçek adını açıkladı

Nebahat Çehre, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Çehre, yıllar sonra yaptığı bir itirafla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu, ilk kez gerçek adının ne olduğunu açıkladı. Çehre, nüfus kaydıyla ilgili yaşanan bir detayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Hilal Nebahat'ti benim adım. Sonra Samsun'dan kütük İstanbul’a nakledildi, sadece Nebahat çıktı. Hilal çıkmadı. Annemde de herhalde bir ukde kaldı, yeğenime Hilal adını verdi. Aslında gerçek adım Hilal Nebahat Çehre."