        Nebahat Çehre, gerçek adını açıkladı - Magazin haberleri

        Nebahat Çehre, gerçek adını açıkladı

        Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, yıllar sonra gerçek adını ilk kez açıkladı; "Aslında gerçek adım Hilal Nebahat Çehre"

        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 22:49 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:49
        Gerçek adını açıkladı
        Nebahat Çehre, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Çehre, yıllar sonra yaptığı bir itirafla dikkatleri üzerine çekti.

        Oyuncu, ilk kez gerçek adının ne olduğunu açıkladı. Çehre, nüfus kaydıyla ilgili yaşanan bir detayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Hilal Nebahat'ti benim adım. Sonra Samsun'dan kütük İstanbul’a nakledildi, sadece Nebahat çıktı. Hilal çıkmadı. Annemde de herhalde bir ukde kaldı, yeğenime Hilal adını verdi. Aslında gerçek adım Hilal Nebahat Çehre."

        Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı

        SULTANGAZİ'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.

