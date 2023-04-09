Nebahat Çehre: Güzel bir şekilde veda etmek istiyorum

"GÜZEL BİR VEDA İSTİYORUM"

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Nebahat Çehre, kariyerini güzel bir rol ile noktalamak istediğini söyledi. 79 yaşındaki oyuncu, "Bir proje için beklemedeyiz. Revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir şekilde veda etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.