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Nebahat Çehre: Kimseye tavsiye etmem

Nebahat Çehre, "15 yaşında Türkiye güzeli seçilen ve ülkemizi yurt dışında temsil eden Nebahat Çehre, o günleri hatırlarken, “Hataydı. Bugün de hiç kimseye tavsiye etmeyeceğim bir şey" diyerek lisan bilmeden yurt dışına açılmanın mümkün olmadığını söyledi

Nebahat Çehre: Kimseye tavsiye etmem
HABERTURK.COM

Nebahat Çehre, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’na açıklamalarda bulundu.
15 yaşında Türkiye güzeli seçilen ve ülkemizi yurt dışında temsil eden Nebahat Çehre, o günleri hatırlarken, “Hataydı. Bugün de hiç kimseye tavsiye etmeyeceğim bir şey. Çünkü yurt dışına çıkıyorsun, dil bilmiyorsun. Dil bilmeden, konuşamadığın zaman kendini ifade edemiyor ve yalnız kalıyorsun” dedi.

Yaşı tutmadığı için özel izinle yurt dışına çıktığını söyleyen Nebahat Çehre, kendisine İspanya güzelinin yardım ettiğini söylerken, bu konuda şunları söyledi: Dil bilmediğim için bana ablalık yaptı. Hiçbir zaman onun yardımını unutamam.

TÜRKİYE’YE DÖNDÜ, SEKRETER OLDU
O yıllarda kendisini güzellik yarışmasında birinci seçilecek kadar güzel bulmadığını da söyleyen Nebahat Çehre, yarışma sonrası Türkiye’ye döndükten sonra sekreter olarak işe başladığını dile getirdi: Teklifler geldi ama hiç birini kabul etmedim. Bir mimarın yanında sekreter olarak işe başladım. İki sene boyunca hem sinema hem de mankenlik teklifleri aldım. Sonunda oyuncu olmaya ikna oldum.

“AYHAN IŞIK AĞABEYLİK YAPTI”
Sinemaya Metin Erksan imzalı 'Acı Hayat' ile tutunduğunu söyleyen Nebahat Çehre şunları söyledi: Çok büyük başarı yakalayan, iyi bir hikâyeydi. Türkan Şoray, Ayhan Işık, Ekrem Bora ve ben oynuyorduk. Bir sahnede Ayhan Işık ile yakınlaşmamız gerekiyordu ama ben utanıyorum. Ayhan Işık, "Ben senin ağabeyinim. Burada iş yapıyoruz" diyerek beni rahatlatmıştı. Film çekilirken Metin Erksan, "İyi ki renkli çekmiyoruz’"demişti. Çünkü ben kıpkırmızıydım.

“FİLM VE DİZİLERDEN PARA KAZANAMADIM”
Oyunculuktan para kazanamadığını söyleyen Nebahat Çehre, “Türk sinemasının içine girdiği bir dönemde biz oyuncular o furyanın içinde olamazdık. O dönem benim gibi pek çok isim sahneye çıktı. Ben şanslıydım. Çünkü sesim vardı. 'Büklüm Büklüm' şarkım haftalarda liste başında kalmıştı. Parayı sahnede gördüm. Evimi de arabamı da bu dönemde kazandım. Hatta eski eşimden dolayı iş verilmeyen bir dönemdi. Ben bu paralar yaşattı” dedi.

'AŞK-I MEMNU’NUN SENARYOSUNU DEĞİŞTİRDİ
'Bihter' filminde 'Firdevs' karakterini Hande Ataizi’nin oynayacak olmasını yorumlayan Nebahat Çehre, “Başarılı olacağını düşünüyorum” derken 'Aşk-ı Memnu’nun dizi olarak yeniden ancak 25 - 30 yıl sonra çekilebileceğini dile getirdi.
'Aşk-ı Memnu’da bir sahnede 'Firdevs’e genç bir sevgili bulunmak istendiğini söyleyen Nebahat Çehre, senaristlerle konuşarak o sahneyi değiştirttiğini söyledi.

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