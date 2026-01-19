'Battal Gazi' filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçiren Kökeş'in tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyordu. 81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen haber, kardeşi Bülent Kökeş'ten geldi.

BEYNİNE PIHTI ATTI

Bir sosyal medya sayfasına açıklamada bulunan Bülent Kökeş, Necdet Kökeş'in durumunun ciddi olduğunu bildirildi. Kökeş'in yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkikler sonucunda beynine pıhtı attığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenildi.

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Doktorlar, "Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı, yeni hastalara yer açmak adına hastanızı en geç hafta ortasına kadar almalısınız" açıklaması yaptı.

Yapılan paylaşımda usta oyuncunun yaşı ve maddi imkânlarının bu bakımı karşılayabilecek durumda olmadığı aktarıldı.