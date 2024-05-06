Neden horlarız? Daha iyi bir uyku sağlığı için neler yapılabilir?
Hafif burun çekmelerden yüksek sesli tıslamalara ve homurdanmalara kadar horlama oldukça yaygın bir problem. Yetişkinlerin tahminen yüzde 45'i ara sıra, yüzde 25'i ise düzenli olarak bu sorunla karşı karşıya geliyor. Peki neden horlarız ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? İşte, daha iyi bir uyku sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler!
Horlama, solunum yolunda bir tıkanıklık olduğunda olur. Genellikle kişiler için rahatsız edici olan bu deneyim uyku kalitesini ve günlük yaşantıyı da büyük oranda etkileyebilir. İşte, horlama sorunu yaşayanlar için buna neden olabilecek durumlar ve çözümleri...
HORLAMA NEDİR VE YAYGIN MIDIR?
Horlama, bazı kişilerin uyku sırasında çıkardığı tıkırtı, homurdanma sesini ifade eder. Bu durum solunum yolunuzda bir tıkanıklık olduğunda olur. Horlama birçok insan için yaygındır (ve normaldir). Aslında bebekler ve küçük çocuklar da dahil olmak üzere neredeyse herkes bir noktada horlar.
HORLAMA MI YAŞIYORSUNUZ UYKU APNESİ Mİ?
Horlama sıklıkla obstrüktif uyku apnesi (OSA) adı verilen bir uyku bozukluğuyla ilişkilidir. Her horlayan kişide OSA görülmez, ancak horlamaya aşağıdaki semptomlardan herhangi biri eşlik ediyorsa, bu durum OSA için daha ileri değerlendirme için bir doktora görünmenin bir göstergesi olabilir:
1. Uyku sırasında tanık olunan nefes duraklamaları yaşamak.
2. Gündüzleri aşırı uykulu olmak ve özellikle sabahları yoğun baş ağrısı.
3. Konsantrasyon zorluğu: Çocuklarda zayıf dikkat süresi, davranış sorunları veya okulda düşük performans
4. Huzursuz uyku, geceleri nefes almak veya boğulma hissi. Buna zaman zaman göğüs ağrısı da eşlik edebilir.
HORLAMAYA NE SEBEP OLUR?
Nefes aldığınızda burnunuzdan , ağzınızdan ve boğazınızdan bu havayı itersiniz. Soluk borunuzdaki bir tıkanıklık, havanın aşağıda belirtilen bölgelerden geçerken titreşerek ses çıkarmasına sebep olabilir. İşte, o bölgeler:
Yumuşak damak (damağınızın arka kısmı)
Bademcikler
Adenoidler (burun boşluğunuzda genizlerinize doğru olan bir lenf dokusu)
Dil
HORLAMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
Yaş: Horlama yaşlandıkça daha sık görülür çünkü kas tonusu azalarak solunum yollarımızın daralmasına (küçülmesine) neden olur.
Anatomi: Büyümüş geniz eti, büyük bademcikler veya büyük dil, havanın burnunuzdan ve ağzınızdan geçmesini zorlaştırabilir. Sapmış bir septum (burun deliklerinizi ayıran kıkırdak merkezin dışında olduğunda) hava akışını da engelleyebilir.
Aile öyküsü: Horlama ailelerde genetik olarak da görülür. Horlayan biyolojik bir ebeveyniniz varsa, sizin de horlama olasılığınız daha yüksektir.
Genel sağlık: Alerjiler ve soğuk algınlığı nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı, ağzınızdan ve burnunuzdan hava akışını engeller. Hamilelerin hormonal değişiklikler nedeniyle horlama olasılığı daha yüksektir.
Ağırlık: Horlama ve uykuyla ilişkili solunum bozuklukları, aşırı kilolu (vücut kitle indeksi veya BMI, 25'ten büyük) veya obeziteye (BMI 30'dan büyük) sahip kişilerde daha yaygındır.
HORLAMAYI NASIL ENGELLEYEBİLİRİM?
Bazı yaşam tarzı değişiklikleri horlamayı durdurmanıza veya azaltmanıza yardımcı olabilir. İşte deneyebileceğiniz bazı şeyler:
1. Burun tıkanıklığınıza iyi gelecek bir ilaç için eczane ile görüşebilirsiniz.
2. Aktif kalın, bol miktarda egzersiz yapın ve sizin için sağlıklı olan kiloyu korumaya özen gösterin.
3. Sırtınız yerine yan tarafınıza yatmayı deneyin. Uyurken başınızı uygun pozisyonda tutacak, horlamayı azaltan bir yastık satın alın.
HORLAMA UYKU KALİTESİNİ AZALTIYOR MU?
Horlama uykunuzun miktarını ve kalitesini etkileyebilir. Bu, ertesi gün yorgun hissetmenin ötesinde önemli. Uyku sağlığın önemli bir parçasıdır. Yeterli uyku almak vücudun hastalık ve yaralanmalardan kurtulmasına yardımcı olabilir. Belirli bir süre boyunca yeterince uyumamak, obezite, diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir.
Uykunun zihinsel faydaları da önemlidir. Uyku sorunları günlük yaşamın daha stresli ve daha az üretken olmasına neden olabilir. Kronik uyku sorunları (uykusuzluk) olan bazı kişilerin zihinsel sağlık sorunlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Uyku sorunları da depresyonla bağlantılıdır. Bir araştırma anketinde, yeterince uyku çekemeyen kişilerin hafıza ve öğrenmeyi içeren görevleri yerine getirmekte zorlandığı görüldü.
Kaynak: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, John Hopkins Medicine