Neden horlarız? Daha iyi bir uyku sağlığı için neler yapılabilir?

Aile öyküsü: Horlama ailelerde genetik olarak da görülür. Horlayan biyolojik bir ebeveyniniz varsa, sizin de horlama olasılığınız daha yüksektir.

Genel sağlık: Alerjiler ve soğuk algınlığı nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı, ağzınızdan ve burnunuzdan hava akışını engeller. Hamilelerin hormonal değişiklikler nedeniyle horlama olasılığı daha yüksektir.

Ağırlık: Horlama ve uykuyla ilişkili solunum bozuklukları, aşırı kilolu (vücut kitle indeksi veya BMI, 25'ten büyük) veya obeziteye (BMI 30'dan büyük) sahip kişilerde daha yaygındır.