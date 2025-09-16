Nefes kesen rehine operasyonu! Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir Bayraklı'da dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Arabada eşi ile tartışan adam silahını çıkardı. Önce karısını rehin aldı, polis gelince de o silahı kendi başına dayadı. Saatler süren kabus polisin müdahalesi ile son buldu.

